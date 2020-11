Misure Covid: i governatori delle Regioni "Rosse" chiedono di rivedere le misure del Cts con i numeri in calo

(PRIMAPRESS) - FRIULI - Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga ha ottenuto di indire una Conferenza Straordinaria per confontarsi sui criteri adottati dal Comitato tecnico scientifico che posiziona le varie aree nelle diverse zone di misure restrittive. La mobilità dei numeri, secondo alcuni governatori, dovrebbe avere risposte più rapide per far transitare una regione da un colore all'altro. Il pressing delle Regioni sul governo oltre al Friuli riguarda quelle in zona "Rossa" che richiedono un allentamento delle restrizioni anti-Covid.Spingono Lombardia e Piemonte (rosse) e Liguria e Friuli Venezia Giulia (arancioni). Altre, Abruzzo e Basilicata, scelgono maggior rigore. I dati del contagio in lieve calo sono la motivazione della richiesta dei governatori per riaprire finestre di mobilità. - (PRIMAPRESS)