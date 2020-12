Misure anti-Covid Natale: oggi la Conferenza Stato-Regioni che confermerà le restrizioni con qualche possibile deroga

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il CdM di ieri notte che ha approvato l’impianto-cornice delle misure per il contenimento del Covid nelle prossime festività natalizie, potrebbe riservare ancora qualche modifica prima della firma definitiva del nuovo Dpcm che indicherà tutte le restrizioni. Le possibili finestre potrebbero arrivare dalla Conferenza Stato-Regioni di quest’oggi, 3 dicembre, convocata a partire dalle 14,30 in via della Stamperia.Le risultanze dell’incontro potrebbero anche modificare qualcosa nella bozza del Dpcm entreranno in vigore da domani 4 dicembre. L'impianto sarebbe in sostanza confermato, rispetto a quanto illustrato ieri dal ministro Speranza in Parlamento e da quanto stabilito nel CdM ma si stanno rivedendo alcuni dettagli. La linea dura sul no a spostamenti tra Regioni nelle festività sembra intoccabile. Rientro a scuola probabile il 7 gennaio Il testo è stato inviato ai presidenti di Regione, perché facciano le loro valutazioni,in vista del nuovo confronto con il governo,oggi, prima della firma.Una discussione che potrebbe essere affrontata nell’incontro con le Regioni è quella delle chiusure degli impianti sciistici che messa una pietra tombale sulla mobilità delle vacanze di Natale, chiedono, attraverso la presidente nazionale Anef, Valeria Ghezzi, “non di aprire domani mattina con 600 morti al giorno, come tanti dicono in questi giorni, ma di sapere quando si potrà riaprire. I nostri impianti non si aprono girando una chiave - continua Ghezzi - Vorremmo una data certa per evitare ai gestori un’emorragia di denaro per tenere gli impianti pronti”. - (PRIMAPRESS)