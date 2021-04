Misure anti-Covid: la regione Calabria si blinda fino al 22 aprile. Spirlì firma una nuova ordinanza

(PRIMAPRESS) - CATANZARO - Il presidente della Regione Calabria Spirlì ha firmato l'ordinanza che recepisce quella del ministro della Salute dello scorso 2 aprile, con la quale è stata disposta l'applicazione,per altri 15 giorni e a partire dal 7 aprile,delle misure restrittive già in vigore per il contenimento dell'epidemia di Covid. Nel provvedimento si specifica che "l' analisi dei dati continua ad evidenziare una costante crescita del numero dei casi confermati,un elevato tasso di positività e l'incremento del numero di posti letto in area medica e intensiva" - (PRIMAPRESS)