Misure anti-Covid, il Papa torna tra i fedeli all'udienza generale: "Non è bello parlare davanti al niente"

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Il Papa torna tra i fedeli all'udienza generale, dopo mesi di separazione. Nel cortile di San Damaso, dice: "Sono contento di riprendere faccia a faccia, perché non è bello parlare davanti al niente, a una camera, non è bello". "Vedervi -prosegue- mi fa piacere perché siamo tutti fratelli nel Signore e guardarci ci aiuta a pregare l'uno per l'altro. Pregare non è una passeggiata. Ogni volta che vogliamo farlo ci vengono in mente tante altre cose che ci appaiono più importanti. I peggiori nemici della preghiera sono dentro di noi". - (PRIMAPRESS)