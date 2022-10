Missile Corea del Nord su Giappone: oggi Consiglio di Sicurezza Onu per sanzioni a Pyongyang

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Si terrà oggi la riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza Onu sul lancio da parte della Corea del Nord di un missile balistico che ha sorvolato il Giappone. La riunione è stata richiesta da Stati Uniti, Regno Unito,Francia,Albania,Norvegia e Irlanda "Abbiamo chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza per affrontare il pericoloso lancio", ha confermato su Twitter l'ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite. Improbabile che le discussioni, però, vadano a buon fine per l'opposizione di Russia e Cina. - (PRIMAPRESS)