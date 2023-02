Mipel Lab a Fiera Milano con i segnali di crescita a +15,7% per l’export. Giacomelli (Tivoli Group): “La capacità di fornire l’expertise italiana”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Apre il prossimo 21 febbraio a Fiera Milano Rho la quarta edizione di Mipel Lab organizzata da Assopellettieri in collaborazione con Lineapelle. È il presidente di Assopellettieri, Franco Gabbrielli, a dare il polso del settore alla luce dei dati raccolti presso un campione di associati ed elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda - raggiungendo e superando nei mesi da gennaio a settembre i livelli del pari periodo del 2019.

«La nostra industria sta rispondendo bene - sottolinea Gabbrielli -. Oltre al recupero in termini di acquisto al dettaglio in Italia (+8,6% in valore, sempre nei primi nove mesi dell'anno), quello che ci conforta è un discreto incremento a doppia cifra delle vendite estere (+15,7%), soprattutto verso Stati Uniti (+54,5% in valore), Corea del Sud (+38,6%), Giappone (+26%) e alcuni Paesi europei, in primis la Francia (+31%), oltre a un aumento generale del fatturato. Pesanti, come era prevedibile aggiunge ancora il presidente - le ripercussioni del conflitto tra Russia e Ucraina: la prima cede quasi il 23%, scivolando al 17esimo posto della graduatoria in valore, mentre per la seconda si parla di un -53%, che la fa scendere al 58esimo posto. Le due nazioni perdono complessivamente il 41,4%. Una conferma che arriva anche da una delle aziende di punta del mercato della pelletteria come la Fiorentina Tivoli Group: «Mipel Lab è un'iniziativa molto importante per il settore e rappresenta un'ottima opportunità per allargare il mercato, proponendo i nostri servizi e il nostro savoir-faire a designer e brand che ancora non si affidano a realtà italiane – commenta Stefano Giacomelli, AD Tivoli Group –. Noi offriamo loro le capacità, la creatività, la tecnologia e l'expertise di aziende competenti, certificate e finanziariamente sane, che possono porsi come 'one-stop' Vendor e fornire non solo la produzione ma un servizio a 360°". La formula di MIPEL Lab ha una base consolidata che completa Lineapelle. I visitatori che vengono a Lineapelle a cercare materiali, accessori e componenti, oltre che idee, trovano a MIPEL Lab e in realtà come Tivoli il partner che li può affiancare nella progettazione e nella produzione, aziende con qualificate competenze e capacità artigianali ma allo stesso tempo solide e strutturate. "Questo è un aspetto fondamentale soprattutto per i brand ed i designer stranieri che vengono in Italia per sviluppare e produrre e che spesso temono di trovare solo aziende piccole e con le quali è difficile operare. Edizione dopo edizione, abbiamo registrato una crescita nella quantità ma soprattutto nella qualità dei contatti e dei visitatori, e confidiamo che questo trend continui anche quest'anno», conclude Giacomelli.