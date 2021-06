Minsk, l’oppositore di Lukashenko, Latypov, tenta il suicidio nell’aula del tribunale

(PRIMAPRESS) - MINSK (BIELORUSSIA) - Un oppositore bielorusso, Stepan Latypov,arrestato nel pieno delle proteste, ha tentato il suicidio nell'aula del tribunale dove si svolgeva il suo processo. Lo riferiscono media russi e bielorussi. Latypov avrebbe estratto "un oggetto, forse una penna" da una cartella con dei documenti e se lo sarebbe infilato in gola, passando poi a tagliarsi le mani. Le guardie hanno impiegato un po' ad aprire la gabbia in cui si trovava: non trovavano le chiavi. L'uomo è stato poi portato in ospedale. - (PRIMAPRESS)