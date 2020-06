Minneapolis: l'onda lunga delle proteste per la morte di Floyd spinge il Consiglio Comunale a ipotizzare una riforma della Polizia

(PRIMAPRESS) - MINNEAPOLIS - Le proteste per l’uccisione dell’afroamericano George Floyd per mano della polizia, non accennano a terminare. Non è solo l’America di Donald Trump ad essere contagiata da una rinnovata battaglia contro le discriminazioni razziali ma in tutto il mondo si è propagata l’onda lunga della protesta. E’ in questo clima che la maggioranza del consiglio comunale di Minneapolis, lì dove è morto Floyd che ha votato per avviare un processo per ridurre i fondi alle forze dell’ordine con l'obiettivo di riformarlo e ricostruire un nuovo modello di sicurezza pubblica utile a tutti. - (PRIMAPRESS)