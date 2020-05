Ministero Giustizia: si è dimesso il Capo di Gabinetto, Fulvio Baldi. Nominato reggente Mauro Vitiello

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, Fulvio Baldi, si è dimesso. Le dimissioni ufficialmente sono state rassegnate per motivi personali. Ieri sera era avvenuto un colloquio con il guardiasigilli, Alfonso Bonafede che ha ringraziato il funzionario per il lavoro svolto. Al suo posto nella funzione di reggente, andrà il capo dell'ufficio legislativo Mauro Vitiello. Fulvio Baldi aveva ricoperto l'incarico di capo del gabinetto da giugno 2018. Baldi, 53 anni, aveva ricoperto il ruolo di sostituto procuratore ad Avellino e pretore a Salerno. Ultimo incarico come sostituto procuratore presso la Corte di Cassazione. - (PRIMAPRESS)