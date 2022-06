Minacce Speranza: 4 persone a processo con l'accusa di email "violente" rivolte al ministro in emergenza Covid

(PRIMAPRESS) - ROMA - Quattro persone andranno a processo per una serie di e-mail, contenenti minacce di morte, inviate al ministro della Salute tra ottobre 2020 gennaio 2021, in piena emergenza Covid. L'accusa è di minacce aggravate: "Ci vediamo in obitorio", "ti spelliamo vivo", "ti ammazziamo la famiglia", "la pagherete molto cara per tutte le cose che state facendo", alcune delle frasi indirizzate a Speranza. Il processo parte a settembre. - (PRIMAPRESS)