Milleproroghe, Pella (Fi): "Semplificazione in materia d'appalti e proroga dei debiti commerciali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il decreto Milleproroghe approvato sabato scorso dalle Commissioni riunite degli Affari costituzionali, vede i Comuni ottenere risultati importanti con due emendamenti a prima firma di Roberto Pella, Capogruppo della Commissione bilaterale per gli Affari Regionali di Forza Italia. Si tratta della proroga proroga sulle procedure semplificate in materia di appalti, a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma del centro Italia, e la proroga sui debiti commerciali, per il corrente esercizio 2021. "Fondamentale in particolare quest'ultimo accoglimento che avrebbe messo a rischio il bilancio di moltissimi degli ottomila Comuni italiani - scive Pella in una nota - Si prevede, infatti, che le amministrazioni pubbliche, qualora riscontrino dalle proprie registrazioni contabili pagamenti di fatture commerciali non comunicate alla Piattaforma elettronica, possano elaborare i suddetti indicatori sulla base dei propri dati contabili includendo anche i pagamenti non comunicati previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo. Si prevede altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le singole amministrazioni pubbliche, siano pubblicati e aggiornati con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell’anno, e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza". Non tutte le questioni sottoposte alla Commissione e d'interesse per i Comuni sono state accolte. "Molte di queste - continua Pella - avrebbero dovuto trovare soluzione già nella Legge di bilancio, in massima parte senza comportare oneri a carico del bilancio statale, impattando così positivamente nella gestione contabile e finanziaria dei Comuni che vivono ancora una fase assai difficile, nel perdurare dell’emergenza epidemiologica. Mi auguro che l'insediamento del nuovo governo possa affrontare con priorità tali criticità, mettendo i Comuni nelle condizioni di lavorare al meglio". - (PRIMAPRESS)