Milleproroghe: oggi il voto di fiducia alla Camera (18,30) con testo fotocopia approvato in Senato

ROMA - Arriva oggi in Aula il voto di fiducia richiesto per il decreto Milleproroghe. Il ministro per i rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia nell'Aula della Camera per l'approvazione del testo identico a quello approvato al Senato. Il voto di fiducia è in programma a partire dalle 18.30 di oggi con le dichiarazioni di voto che inizieranno alle 17. Dopo la fiducia si passerà all'esame degli ordini del giorno con una seduta notturna fino alle 24. Le votazioni degli ordini del giorno saranno invece in programma giovedì alle 9,30. Tra i provvedimenti in esame ci sono quelli riguardanti Scuola, Università, Ricerca, Lavoro flessibile ed Editoria.