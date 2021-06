Mille Miglia: da Viareggio a Roma per la seconda tappa della carovana storica

(PRIMAPRESS) - ROMA - La carovana delle 375 vetture storiche della Mille Miglia 2021 è partita questa mattina da Brescia in un inedito percorso antiorario. Le vetture questa sera sono arrivate a Viareggio e domani ci sarà la grande tappa che porterà sino a Roma con la passerella di Via Veneto in pieno stile Dolce Vita. La terza tappa del 18 giugno farà partenza dalla Capitale, risalirà verso nord per concludersi oltre l’Appennino, nel capoluogo Emiliano. La quarta e ultima tappa, da Bologna condurrà fino al tradizionale arrivo a Brescia. Peculiarità che soddisferà numerosi appassionati è un tracciato inedito che porterà gli equipaggi ad affrontare per la prima volta sia il Passo della Cisa, nella prima tappa, che i Passi di Futa e Raticosa nella terza giornata di gara. - (PRIMAPRESS)