Milano: Zlatan Ibrahimovic positivo al coronovirus. Ora in quarantena. A rischio il match con l'Intrer del 17 ottobre

MILANO - Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al coronavirus ed è quindi in isolamento. L'attaccante del Milan, annuncia il club, "è risultato positivo al tampone effettuato per la partita di stasera del terzo turno preliminare di Europa League Milan-Bodo Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti,il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi". La speranza di Pioli è rivedere disponibile il 17 ottobre con l'Inter.