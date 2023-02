Milano: visita medica della 'difesa' per Cospito nel carcere di Opera. Delmastro:"Dovere assicurargli migliori condizioni"

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sarà il medico scelto dalla difesa a visitare nel carcere milanese di Opera, l'anarchico Alfredo Cospito sottoposto al 41 Bis ma con le concessioni per le cure mediche. La difesa di Cospito ha ottenuto l' autorizzazione a visitare il detenuto in sciopero della fame da oltre tre mesi e mezzo. Il medico si recherà nel padiglione del servizio di assistenza intensificata del carcere milanese di dove Cospito era stato trasferito la settimana scorsa a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. La richiesta del medico di fiducia della difesa di Cospito di visitare l'assistito era stata presentata martedì scorso.

Questa mattina il sottosegretario Delmastro aveva commentato: "E' nostro dovere assicurargli le migliori condizioni di salute ed eventualmente trasferirlo in una clinica, qualora degenerassero". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Delmastro parlando della situazione di Alfredo Cospito, al termine di una visita al carcere di Perugia. Cospito "è monitorato e quindi l'erogazione sanitaria c'è ed è costante", ha aggiunto. "Il Pd continua a chiedere le mie dimissioni? Hanno fatto una mozione e vedremo in Aula", ha poi risposto ai giornalisti, che chiedevano sulla polemica politica.