Milano: uno studente precipita da una finestra dell’Istituto Sant’Ambrogio. È in gravi condizioni

(PRIMAPRESS) - MILANO - Un ragazzo di 15 anni è caduto dal secondo piano dell'edificio scolastico in cui seguiva le lezioni. Trasportato d' urgenza all'ospedale Niguarda il giovane versa in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il ragazzo si sarebbe lanciato di sua volontà dal plesso dell'Istituto Salesiano Sant'Ambrogio di via Copernico, anche se si st indagando su questa versione. I militari del Nucleo Investigativo stanno ascoltano insegnanti e compagni del giovane per ricostruire l'accaduto. - (PRIMAPRESS)