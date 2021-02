(PRIMAPRESS) - MILANO - E' morta dopo essere stata accoltellata a Pedriano di San Giuliano Milanese in strada, in un luogo frequentato abitualmente da prostitute. La donna, 47 anni, è stata sottoposta a un disperato intervento chirurgico, ma non ce l'ha fatta. Si cerca anche l'arma del delitto. - (PRIMAPRESS)