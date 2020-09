Milano: stabili le condizioni di Berlusconi al San Raffaele ma umore nero per il fermo forzato

(PRIMAPRESS) - MILANO - “Le condizioni cliniche del paziente" Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo a Covid-19, "permangono stabili". Lo ha detto oggi Alberto Zangrillo, responsabile dell'Unità Operativa di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, nel bollettino diffuso dalla struttura. "Il quadro respiratorio e clinico conferma un decorso regolare e atteso, che induce quindi a un cauto ma ragionevole ottimismo", conclude. Ambienti vicini al presidente di Forza Italia raccontano di un umore piuttosto nero per la situazione forzata in un momento così delicato per il paese ma anche per le polemiche innescate dalla caccia a chi abbia contagiato chi. - (PRIMAPRESS)