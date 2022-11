Milano: si consolida l’ipotesi di omicidio suicidio per gli anziani trovati morti nel loro appartamento di via Maffei

(PRIMAPRESS) - MILANO - Si consolida l'ipotesi suicidio della coppia di anziani rinvenuti morti in un appartamento in via Maffei a Milano. La ricostruzione degli investigatori accredita la versione omicidio/suicidio di moglie e marito italiani di 84 anni. Secondo la polizia sembra che l'uomo abbia sparato con un fucile alla moglie e si sia rivolto l'arma contro suicidandosi. Ad allertare il 112 è stato un parente della coppia che non riusciva a contattarli. Alla base del gesto potrebbe esserci un peggioramento nell'ultimo anno delle condizioni di salute della donna. - (PRIMAPRESS)