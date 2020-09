Milano: scoppio in una palazzina di Piazza Libia per probabile fuga di gas: 8 i feriti

(PRIMAPRESS) - MILANO - Un forte boato questa mattina è stato sentito in tutta Milano Sud: in una palazzina in piazza Libia, probabilmente a causa di una fuga di gas, l’esplosione ha ferito gravemente una persona nel piano basso mentre altre 8 con ferite più lievi sono state curate sulle autoambulanze di soccorso. L’immobile di tre piani è ora privo di finestre andate in frantumi e di pareti di inframezzo ridotte in macerie per l’esplosione tanto da richiedere ora una perizia strutturale da parte dei Vigili del Fuoco che dovranno accertare anche se si sia trattato di fuga di gas. - (PRIMAPRESS)