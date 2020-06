Milano: scoperto dalla Polizia il nascondiglio di narcotrafficanti con un bottino di 15 milioni di euro. Tre gli arresti

(PRIMAPRESS) - MILANO - E’ stata probabilmente una soffiata a portare sulle giuste tracce la Polizia a scoprire un ingente bottino di trafficanti di droga dell’area milanese. In un’abitazione, dentro a un'intercapedine ricavata tra un muro in cartongesso e il muro perimetrale, sono stati trovati 28 scatoloni contenenti denaro contante per un valore di oltre 15 milioni di euro. La Polizia ha eseguito tre misure cautelari dopo una serie di perquisizioni a carico dei narcotrafficanti e di altre persone legate a loro, ritenuti attivi a vario titolo in un ingente traffico internazionale di hashish gestito nel territorio milanese e in tutto il Centro-Nord Italia. - (PRIMAPRESS)