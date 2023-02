Milano: scontri con la polizia degli anarchici in corteo contro il 41 bis nel segno di Alfredo Cospito oggi ricoverato all’ospedale San Paolo

(PRIMAPRESS) - MILANO - La notizia del ricovero di Alfredo Cospito, oggi presso l'ospedale San Paolo di Milano per problemi legati allo sciopero della fame che l'anarchico sottoposto al 41 bis sta portando avanti da oltre 110 giorni, è piombata nel corso di una protesta degli anarchici durante in corteo a Milano. In serata gli scontri tra anarchici e forze dell'ordine. Dai manifestanti, giunti all'altezza di via Sabotino, sono state lanciate bombe carta, bottiglie e pietre. Le vetrine di una banca e di un'agenzia immobiliare sono state danneggiate da alcuni manifestanti con dei bastoni. Il numero dei partecipanti stimato è di circa 400 persone. - (PRIMAPRESS)