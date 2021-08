Milano: ricovero ancora per postumi Covid per Silvio Berlusconi all’ospedale San Raffaele

(PRIMAPRESS) - MILANO - Da ieri pomeriggio, a quanto si apprende, Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano, per controlli post Covid. Il leader FI era stato tre settimane al San Raffaele, dal 6 aprile, e ancora, a metà maggio, per ulteriori controlli dovuti agli strascichi del Covid, contratto lo scorso anno. Il ricovero "si è reso necessario per una valutazione clinica approfondita", fa sapere lo staff dell'ex presidente del Consiglio. - (PRIMAPRESS)