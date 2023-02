Milano: ragazza rinvenuta morta nel bagno dell'Università IULM. Anche ipotesi suicidio

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il corpo senza vita di una ragazza di 25 anni è stato rinvenuto stamane in un bagno dell'Università privata Iulm (Libera università di lingue e comunicazione) di Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 25enne. Forse si è trattato di suicidio(il corpo non presenterebbe segni evidenti di violenza), ma al momento non si esclude nessuna ipotesi investigativa. Sul posto il Nucleo Radiomobile,la Squadra Rilievi e il Reparto investigativo dei CC. - (PRIMAPRESS)