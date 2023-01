Milano: prima notte nel carcere di Opera per l’anarchico Alfredo Cospito. La linea del governo

(PRIMAPRESS) - MILANO - Prima notte nel carcere milanese di Opera per l'anarchico Alfredo Cospito che ieri era stato trasferito dalla prigione di Sassari dove era rinchiuso sotto il regime del 41Bis. Anche a Milano verrà mantenuto il carcere "duro" ma con la possibilità di ricevere cure adeguate per il suo stato di salute precaria dovuto a 101 giorni di sciopero della fame. Ora, infatti, Cospito si trova in un raggio destinato alla degenza dei detenuti malati, il cosiddetto Csi (Centro Sanitario Interno) che non ha invece il 'Bancali' di Sassari. Nel caso in cui le condizioni del recluso dovessero precipitare tanto da richiedere un ricovero, verrebbe trasferito all'ospedale San Paolo 'collegato' all'istituto penitenziario. Non ci sarebbe stato un aggravamento di salute nelle ultime ore alla base della decisione di trasferire Cospito dal carcere sardo a quello meneghino. Secondo quanto riferisce il suo legale, "le condizioni sono stabili. Io l'ho visto sabato e all'apparenza non stava così male per come può stare un uomo che è passato da 120 chili a 70 chili. È comunque riuscito a sostenere un colloquio di un paio d'ore". Dunque il trasferimento è stata un'azione preventiva in caso di peggioramento della salute.

Ieri i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, dell'interno, Matteo Piantedosi e della giustizia Carlo Nordio hanno reso un'informativa al Consiglio dei ministri sul caso Cospito. Il guardasigilli si è detto contrario a una revoca del regime di 41 bis nei confronti dell'uomo, detenuto per reati di terrorismo. Di quì si è alzato il dibattito politico su un possibile sbilanciamento della pena per i reati commessi da Cospito e quelli di super boss come Matteo Messina Denaro. - (PRIMAPRESS)