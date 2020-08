Milano: per Paolo Massari, il giornalista di Mediaset accusato di stupro di un'amica chiesto dalla Procura il giudizio immediato

(PRIMAPRESS) - MILANO - Richiesta di giudizio immediato per Paolo Massari,ex assessore all'Ambiente del Comune di Milano all'epoca della giunta Moratti, in carcere dallo scorso 13 giugno con l'accusa di violenza sessuale: per la Procura ha stuprato una amica imprenditrice. A firmare l'istanza,il pm Alessia Menegazzo uno dei magistrati del pool fasce deboli coordinato dall'aggiunto Letizia Mannella. Il Pm ha ritenuto sufficienti le prove per chiedere il processo per il giornalista di Mediaset, sospeso cautelativamente dall'azienda. - (PRIMAPRESS)