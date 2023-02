Milano: ‘Ndranghetista evade dai domiciliari. Aveva il braccialetto elettronico ma era accusato di due delitti

(PRIMAPRESS) - PERO (MILANO) - Un killer della 'Ndrangheta è evaso dai domiciliari. Condannato per mafia era, però, ai domiciliari con il braccialetto elettronico di cui si è liberato lasciando la propria abitazione a Pero (MI). Massimiliano Sestito, 52 anni, sarebbe affiliato alla 'Ndrangheta catanzarese, è stato condannato per due omicidi, quello di un carabiniere nel 1991, e quello di un boss nella guerra tra clan, nel 2013. Era stato scarcerato da Terni il 12 gennaio scorso, in attesa della sentenza della Cassazione sul secondo delitto, prevista per il prossimo 3 febbraio. Ma è già scoppiata la polemica su chi ha permesso l'uso del braccialetto per un killer accusato di due delitti. - (PRIMAPRESS)