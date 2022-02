Milano, movida: accoltellamento tra ragazzi. Quattro ricoverati in gravi condizioni

(PRIMAPRESS) - MILANO - Accoltellamenti tra ragazzi a Milano. Quattro giovani tra i 15 e i 20 anni sono stati soccorsi dagli operatori del 118 a seguito di violenze avvenute tra le 2 e le 5 del mattino nei dintorni della zona Garibaldi, una delle più frequentate dalla movida milanese. Uno dei 4 giovani è stato ricoverato in gravi condizioni. Un quinto ferimento è avvenuto in piazza Duca D'Aosta. Sui fatti sono state avviate le indagino e non si esclude che i ferimenti siano collegati. - (PRIMAPRESS)