Milano: morto Giorgio Falcetto, il medico colpito con un’accetta nel parcheggio del Policlinico San Donato

E' morto all'ospedale San Raffaele di Milano il medico Giorgio Falcetto che era stato ricoverato ieri dopo l'aggressione con un'accetta nel parcheggio del Policlinico San Donato. L'uomo, 76 anni, colpito alla testa, era in terapia intensiva in coma farmacologico dopo un intervento d'urgenza in neurochirurgia. L'aggressore, un pregiudicato italiano di 62 anni, è in stato di arresto.