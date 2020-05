Milano: l'esondazione dei fiumi Lambro e Seveso ha tenuto sotto allarme molti quartieri. Centinaia le chiamate ai Vigili del Fuoco

(PRIMAPRESS) - MILANO - E’ rientrato dopo 5 ore di pioggia battente l’allarme dell’esondazione dei fiumi Lambro e Seveso. La pioggia iniziata nella notte aveva provocato numerosi allagamenti e blackout in diversi quartieri con centinaia di chiamate per intervento dei Vigili del fuoco. Forti i disagi per la circolazione e per i trasporti pubblici. Ieri il comune aveva disposto l'attivazione del Centro operativo comunale (Coc), a seguito dell'allerta meteo arancione. - (PRIMAPRESS)