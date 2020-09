Milano: intensificata l'aggiunta di cloro nell'acqua potabile per presenza di salmonella

(PRIMAPRESS) - MILANO - Guardia alta della Regione Lombardia per la presenza di batteri nell’acqua potabile in alcune forniture idriche. Lo ha confermato l’assessore al Welfare dell Regione Lombardia Giulio Gallera. "Le autorità sanitarie del territorio - ha specificato Gallera - si sono attivate e hanno avviato i prelievi con la campionatura delle acque nelle abitazioni di residenza. Non solo: è stato avviato anche il controllo degli impianti idrici e dell’acquedotto comprese delle torri di raffreddamento. Le analisi di laboratorio sono in corso”.

Intanto in via precauzionale è stata eseguita una iperclorazione dell’acqua per evitare il diffondersi di salmonella. - (PRIMAPRESS)