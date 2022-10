Milano: il pluripregiudicato Vittorio Boiocchi, storico ultras dell’Inter è stato ucciso mentre rientrava in casa

(PRIMAPRESS) - MILANO - Vittorio Boiocchi, ultras dell'Inter pluripregiudicato è stato ucciso in strada a Milano, colpito da più colpi di arma da fuoco. Sarebbe stato freddato mentre stava rientrando a casa, nel quartiere Figino, alla periferia Ovest della città.La vittima, Vittorio Boiocchi, 69 anni, era lo storico capo ultras dell'Inter. L'uomo è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Carlo, è morto in Pronto Soccorso. Sull'omicidio indaga la Squadra Mobile della Questura. - (PRIMAPRESS)