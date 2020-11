Milano: il Pio Albergo Trivulzio torna nella bufera con 64 dipendenti positivi al Covid

(PRIMAPRESS) - MILANO - Ancora una volta, come già accaduto nella prima ondata di coronavirus, il Pio Albergo Trivulzio torna nella bufera con i contagi all'interno della struttura. Sono 64 i dipendenti positivi al Covid su 551 dell'intera forza lavoro e sono in attesa di referto. Lo si legge nell'ultimo bollettino del Pio Albergo Trivulzio di Milano dove si spiega, però, anche che "in considerazione dei falsi positivi risultati tra i pazienti l'azienda sta provvedendo" a sottoporre a "nuovo tampone anche il personale asintomatico risultato positivo" entro domani. Sui quasi 900 pazienti ospiti sono 7 quelli che sono risultati positivi, ma ci sono stati anche 45 falsi positivi poi risultati negativi. - (PRIMAPRESS)