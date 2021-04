Milano: guerriglia urbana per un video rap. Scontro tra polizia e 300 ragazzi

(PRIMAPRESS) - MILANO - Circa 300 ragazzi si sono radunati per un video rap a Milano, senza alcun distanziamento, salendo sulle auto in sosta cantando e saltando. Il raduno veniva seguito dalla centrale operativa tramite le telecamere. Poi, sono arrivati polizia e carabinieri. I ragazzi, tra i 16 e i 20 anni, hanno visto arrivare le forze dell'ordine e sono scappati, per poi compattarsi e cominciare a lanciare pietre, bastoni e bottiglie. Per disperdere la folla è stato lanciato un lacrimogeno. I giovani urlavano: "Fuori dalle nostre zone". - (PRIMAPRESS)