Milano, governatore Fontana: “Ho sollecitato un vaccinazione nei centri di focolaio”

MILANO - Ho avanzato la proposta, nella sollecitazione generale di far arrivare più vaccini, che ci sia una consegna immediata in quei territori dove il virus è in crescita. Fermiamolo". Così il predente della Lombardia Fontana, su Fb, dopo la Conferenza Stato Regioni. "La prima dose è già efficace nel diminuire l'espansione del virus.Per questo abbiamo deciso di iniziare la somministrazione tempestiva di 30.000 prime dosi sul nostro territorio al confine tra le provincie di Brescia e Bergamo e per i comuni in fascia rossa", afferma.