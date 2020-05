Milano: già pronto in “tasca” del sindaco Sala un provvedimento per la chiusura dei Navigli se si viola il distanziamento sociale

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala avrebbe già predisposto una bozza di provvedimento per la chiusura dei Navigli dopo l’affollamento lungo il popolare canale di questi giorni nonostante ancora la raccomandazione al distanziamento sociale. Nel pomeriggio è tornato a mostrare tutto il suo disappunto per l’irresponsabilità dei comportamenti.

“Quando c’è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso io sono sempre il primo a farlo e mi piace anche, però, ci sono dei momenti in cui c’è da incazzarsi e questo è uno di quei momenti: le immagini di ieri lungo i Navigli sono vergognose". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in un videomessaggio sulla sua pagina Facebook, commenta la presenza massiccia di cittadini, tante le persone anche con le mascherine abbassate, che hanno riempito le strade lungo i Navigli all'ora dell’aperitivo come mostrano diversi video.

“È deprimente per me dover rispiegare la situazione, ve lo ridico: non solo siamo in crisi dal punto di vista sanitario, ma siamo in una profondissima crisi socio-economica. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, la-vo-ra-re. Questo è il punto. Riaprire non è un vezzo - dice Sala - è una necessità. Io sarò sempre dalla parte di quelle famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Sto dalla parte di chi va a lavorare, non a divertirsi, per portare a casa quello che è necessario. Non permetterò che quattro scalmanati, senza mascherina e uno vicino all’altro, mettano in discussione tutto ciò". - (PRIMAPRESS)