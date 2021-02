Milano: filippino in stato d’alterazione aggredisce agenti armato di coltello. L’uomo è stato ucciso

(PRIMAPRESS) - MILANO - Un uomo che la scorsa notte a Milano ha aggredito dei passanti per strada, armato di un grosso coltello, è stato ucciso dagli agenti intervenuti. L'uomo, un filippino con precedenti, forse in stato alterato durante le aggressioni, si è scagliato più volte contro gli agenti uno dei quali, dopo aver cercato di contenerlo, ha sparato uccidendolo. Ora bisognerà stabilire se non c'è stato utilizzo eccessivo dell'arma da parte degli agenti. - (PRIMAPRESS)