Milano Fashion Week 2021, si torna in passerella. Inizio con Marras, Fendi, Ferretti e Cavalli

(PRIMAPRESS) - MILANO - Le collezioni per la primavera/estate 2021 della Milano Fashion Week da domani 21 settembre, tornano sulla passerella milanese dopo lo stop forzato del Covid. Ma i numeri in platea non potranno essere quelli delle passate stagioni perchè continueranno ad essere ridotti per il distanziamento e rigorosamente accessibili solo ai possessori di green pass."Questa edizione della Milano Fashion Week Women’s Collection segna un momento di rinascita» ha commentato Carlo Capasa durante la conferenza stampa di apertura" con segnali di ripresa che arrivano da tutto il settore. Tuttavia il trend che caratterizzerà il futuro prossimo sarà di "produrre di meno" e con maggiore attenzione alla sostenibilità. Un po' tutti gli stilisti e in particolar modo le nuove generazioni di designer sembrano andare in quella direzione con collezioni "misurate" e tracciabili a partire dalle tessiture meno impattanti. Del resto già la Camera Nazionale della Moda Italiana aveva introdotto il "Bilancio di sostenibilità sociale: un'indagine sulle pratiche salariali tra i fornitori di moda di lusso in Italia”, insieme a una Road Map di sostenibilità sociale per impegnarsi per salari equi e maggiore social sostenibilità nel settore del lusso.Questa edizione 2021 riporta in passerella Roberto Cavalli sotto la direzione creativa di Fausto Puglisi, lo stilista massimalista che ha presentato lo scorso febbraio la prima collezione per il noto marchio fiorentino, battezzata Season Zero. Un vero e proprio debutto sulla piazza milanese è invece per MM6 Maison Margiela,Luisa Spagnoli,Hui,Vitelli,Joy Meribe, Maison Alvine Demanou. Domani si inizia con Marras, Fendi, Ferretti, Jil Sander e Cavalli. - (PRIMAPRESS)