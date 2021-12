Milano: esplosione in un palazzo di Generali. In gravi condizioni la probabile autrice

(PRIMAPRESS) - MILANO - Scoppio Milano, ferita presunta autrice. C'è stata un'esplosione nella notte in un palazzo di Generali, a Milano, sede di uffici. L'edificio era deserto e l' esplosione è avvenuta in un locale tecnico. Lo scoppio è doloso,la presunta autrice del gesto è stata soccorsa e portata in ospedale. Al palazzo non ci sarebbero danni strutturali. La donna, 43 anni, è in gravi condizioni. Si indaga sul motivo del gesto. - (PRIMAPRESS)