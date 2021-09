Milano: è morto il ragazzo 22enne accoltellato al petto in una rissa a Pessano. Un altro ferito non è in pericolo

(PRIMAPRESS) - MILANO - Un 22enne è stato accoltellato a torace ed è morto a seguito di una rissa tra giovani scoppiata a Pessano con Bornago (Milano) in via Monte Grappa. Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pioltello, che hanno avviato le indagini, e i sanitari del 118. I soccorritori non hanno potuto far nulla per il 22enne. Un ragazzo di 16 anni che ha riportato una ferita alla testa è stato invece ricoverato all'ospedale di Melzo. Non sarebbe in pericolo di vita. - (PRIMAPRESS)