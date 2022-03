Milano: donna 61enne accoltellata in casa a Cologno Monzese. Forse i figli di 28 e 24 anni gli autori dell'omicidio

(PRIMAPRESS) - MILANO - Una donna di origini spagnole di 61 anni è stata trovata morta accoltellata in un appartamento di Cologno Monzese. In casa con lei, c'erano i suoi figli: un giovane di 28 anni e due gemelle di 24. I Carabinieri sono intervenuti su richiesta dei vicini che hanno udito le sue grida. La donna, con coltellate allo sterno e all'addome, è stata trovata in camera da letto. I tre giovani saranno sentiti dagli inquirenti,al termine dei rilievi dei militari del nucleo investigativo di Milano e del medico legale - (PRIMAPRESS)