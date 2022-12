Milano: dal "metaverso alla metacity", il dibattito alla Fondazione Mattei dell'Osservatorio TuttiMedia

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dal metaverso alla metacity rendere l’Innovazione sostenibile, questo il tema scelto dall’Osservatorio TuttiMedia per la 14esima edizione di Nostalgia di Futuro, e non a caso l’evento si svolge presso la Fondazione Eni Enrico Mattei (Corso Magenta, 63 Milano) che si svolgerà oggi 1° dicembre (ore 15). Per Derrick de Kerckhove (direttore scientifico TuttiMedia ed anche keynote speaker della XIV edizione di Nostalgia di Futuro): “Il metaverso, quale duplicazione immersiva della realtà, è l’innovazione che deve essere sostenuta dall’industria, perché le applicazioni ludiche aumentano il già considerevole consumo di energia e materiali dei cicli di innovazione, obsolescenza e rinnovamento. Nella metacittà, evoluzione del metaverso, vedo il vantaggio dell’attuale tendenza innovativa. Ovvero la duplicazione della realtà, non solo a livello urbano, ma, come prevede l’Unione Europea, su scala regionale e globale: la mappatura del reale nella sua dimensione immersiva può diventare, così, la via d’uscita dagli imminenti disastri ecologici e sociali”. “Siamo nel decennio digitale del secolo digitale dobbiamo sfruttare tutti i vantaggi dell’innovazione fondata sul nostro sistema di valori – afferma Franco Siddi (presidente TuttiMedia) –”. Il dibattito promosso dall’Osservatorio TuttiMedia e moderato dalla vicepresidente Maria Pia Rossignaud garantisce una visione a 360 gradi con Giovanni Caprara (Presidente UGIS), Laura Cavalli (Program Director – Agenda 2030 and Sustainable Development, Fondazione Eni Enrico Mattei), Martina Colasante (Government Affairs & Public Policy Manager Google), Matteo Montan (CEO Gruppo editoriale Athesis) e Dario Pagani (Head of Digital & Information Technology Eni).Al dibattito interverà il Sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini. “Nessuno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 ONU è dedicato al digitale e alla tecnologia – anticipa Laura Cavalli (FEEM) – mentre nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la Missione 1 è proprio dedicata a ‘Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo’ con un totale di 31,74 miliardi di euro in quanto fattori abilitanti della cultura per la sostenibilità”. - (PRIMAPRESS)