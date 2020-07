Milano, caso Eni-Nigeria: i Pm chiedono una condanna per i vertici della società petrolifera Descalzi e Scaroni. Eni: "Si è operato in modo corretto"

(PRIMAPRESS) - MILANO - E’ pesante la richiesta formulata dai pm De Pasquale e Spadaro per il caso Eni-Nigeria in cui sono stati chiesti 8 anni di condanna per Claudio Descalzi e Paolo Scaroni e 10 per l’ex ministro nigeriano Dan Etete. La vicenda parte dal 2016 con delle email sequestrate alla Shell in Olanda e che avrebbero acceso i riflettori su un giro di tangenti e corruzione internazionale in Nigeria per la concessione petrolifera “Opl-245”, una delle più consistenti in Africa.

In un comunicato la società petrolifera italiana rigetta le accuse: ”Eni considera prive di qualsiasi fondamento le richieste di condanna avanzate dal Pm nel processo Nigeria ai danni della società, dei suoi attuale ed ex Ad, e dei manager coinvolti nel procedimento”. L'azienda parla di requisitoria "basata su suggestioni e deduzioni, smentite sia dai testimoni, sia dalla documentazione emersa". "Le Difese dimostreranno al Tribunale che Eni e il suo management operarono in modo assolutamente corretto nell'ambito dell'operazione Opl245”. - (PRIMAPRESS)