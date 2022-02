Milano, baby gang: 5 minorenni arrestati per rapine nell’area del Politecnico ad Est della città

(PRIMAPRESS) - MILANO - La polizia ha arrestato a Milano 5 minorenni a capo di una banda di ragazzini che commettevano rapine nella zona Est della città, vicino al Politecnico. Si tratta di 4 ragazzi e una ragazza. Quest'ultima e uno dei maschi erano già nel carcere minorile per altri reati. Gli altri tre erano a casa.Il Tribunale dei Minorenni ha deciso il carcere per due di loro e una comunità per il terzo. Le indagini sono partite dopo due rapine in piazza Leonardo Da Vinci, all'inizio di gennaio. - (PRIMAPRESS)