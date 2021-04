Milano: avviate 13 perquisizioni domiciliari ai partecipanti della riunione rap del 10 aprile scorso per violenza e porto d'armi

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dopo i tafferugli avvenuti a Milano durante la produzione di un video rap, lo scorso 10 aprile, la Polizia di Stato sta eseguendo a Milano 13 decreti di perquisizione domiciliare. "I provvedimenti sono stati emessi nei confronti di 10 maggiorenni e tre minorenni, per manifestazione non preavvisata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravate, nonché per porto d'armi per un maggiorenne". - (PRIMAPRESS)