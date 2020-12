Milano: automedica con i vaccini dal Niguarda a Codogno, dove fu accertato il primo caso di Covid

(PRIMAPRESS) - MILANO - Partita dall'ospedale Niguarda la prima automedica con le dosi di vaccino per Codogno,luogo simbolo della pandemia, dove fu diagnosticato il primo caso di coronavirus italiano. Le auto si sono dirette verso i 13 hub della Regione in cui sono somministrate le prime dosi di vaccino,dagli Spedali civili di Brescia all'ospedale di Circolo di Varese, dal San Matteo di Pavia,all'ospedale di Alzano,al Giovanni XXIII di Bergamo. "Non è l'inizio del liberi tutti, ma ci fa guardare con più speranza al futuro" dice il governatore lombardo Fontana. - (PRIMAPRESS)