Milano: arrestato per truffa un broker finanziario americano su mandato della Procura di New York

MILANO - Preso a Milano un truffatore finanziario americano Un ricercato internazionale per una maxi-truffa sul mercato azionario,Craig Auringer, 52 anni, è stato arrestato a Milano su mandato di cattura della Procura di New York. L'uomo, cittadino canadese residente in Inghilterra, stava passeggiando nei pressi dell'hotel dove alloggiava quando è stato fermato dalla polizia. Portato a San Vittore, è in attesa dell'estradizione. Sarebbe la mente di una manipolazione del mercato azionario Usa che avrebbe generato oltre 100 milioni di dollari di proventi illeciti.