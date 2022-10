Milano: arrestati i trapper Baby Gang e Simba La Rue per il ferimento di due senegalesi a luglio scorso

(PRIMAPRESS) - MILANO - Arrestati questa mattina in un'operazione congiunta di carabinieri e polizia, i trapper Baby Gang (Zaccaria Mouhib) e Simba La Rue (Lamine Mohamed Saida) per l'aggressione del luglio scorso, quando furono gambizzati due senegalesi. Misure per altre 9 persone, fra cui 2 minori, legate all'entourage dei due artisti. Rissa,lesioni, rapina aggravata e porto abusivo di arma da fuoco, le accuse. Quattro arresti anche da parte dei carabinieri di Bergamo nei confronti dei presunti autori del tentato omicidio di Simba La Rue, accoltellato lo scorso 16 giugno nel comune di Treviolo. E' in un ambiente border line alla criminalità che si è sviluppato anche in Italia il genere musicale trapper, nato da una forma di hip hop americano. - (PRIMAPRESS)