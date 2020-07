Milano: allarme per il fiume Seveso dopo la bomba d'acqua abbattutasi a nord del capoluogo lombardo

(PRIMAPRESS) - MILANO - Una violenta bomba d'acqua ha colpito il capoluogo lombardo provocando allagamenti in alcune zone della città. Molte gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare nei quartieri a nord di Milano dove scorre il fiume Seveso che è esondato. Allagati scantinati, cantine e sottopassi, dove auto e tir sono rimasti bloccati. Difficoltà per qualche linea tranviaria Sotto controllo il Lambro nella zona est. - (PRIMAPRESS)