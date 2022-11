Milano, Aggarwal (Ceo Ola): "L'Europa corre sulle emissioni zero e noi contribuiremo alla crescita del mercato"

(PRIMAPRESS) - MILANO - Ola Electric, il player indiano nel settore della mobilità elettrica ha presentato ad EICMA 2022 in corso alla Fiera di Milano di Rho, la sua gamma di scooter e il piano di ingresso nei principali mercati europei, previsto nel primo trimestre 2023. L’annuncio è il primo passo verso un'Europa che si è data l'obiettivo di essere primo continente con veicoli a emissioni zero entro il 2050. In questo contesto Ola - come spiegato nella conferenza di presentazione tenuta oggi a Milano - sta intensificando le collaborazioni con partner locali per sviluppare una rete di vendita e assistenza nelle più strategiche aree geografiche europee. “L’Europa sta superando il resto del mondo nel processo di elettrificazione del mercato automotive”, afferma Bhavish Aggarwal, Fondatore e CEO di Ola, “e noi di Ola vogliamo diventare il catalizzatore di questo cambiamento e accelerare il processo di penetrazione dei veicoli elettrici e la loro adozione nel continente. Siamo certi che con i nostri EV contribuiremo in modo esponenziale alla crescita del mercato degli scooter elettrici in Europa, proprio come avvenuto in India. EICMA è la nostra prima fiera in Europa e siamo estremamente orgogliosi di presentare i nostri scooter S1 ai clienti di questo mercato”. - (PRIMAPRESS)